GOG a dévoilé aujourd’hui avoir modifié les modalités de remboursements sur sa plateforme. Il est désormais possible de se faire rembourser n’importe quel jeu dans les 30 jours suivants l’achat, y compris si il a d’ores et déjà été téléchargé et lancé. Autrement dit, vous pouvez acheter un jeu, le finir et vous faire rembourser – mais faire ça, ce serait être une vilaine personne. En effet, GOG compte sur vous pour respecter le dur labeur des développeurs et de ne pas être de petits enfoirés qui profitent d’un système allant dans leur sens.

Pour ceux qui trouveraient cette décision naïve et dangereuse pour les développeurs, avant d’aller comme d’habitude partager votre outrage sur Twitter, lisez ce qu’en pense David Szymanski, le papa de DUSK et de quelques expériences narratives :

“Lorsque Steam a mis en place sa politique de remboursement il y a quelques années, j’étais super paniqué car tous mes jeux étaient des simulateurs de marche axés sur la narration qui pouvaient facilement être complétés en moins de 2 heures. Je pensais que la plupart des gens se contenteraient de jouer aux jeux puis de se les faire rembourser. Étonnamment, cela n’a pas été le cas. Les taux de remboursement de mes jeux sont restés assez faibles. Je pense qu’en fait, The Moon Sliver (ndr : un court simulateur de promenade) a un taux de remboursement inférieur à celui de DUSK, ce qui est un peu fou. (…) De plus, n’oublions pas que depuis des années et des années, le piratage se fait sans effort et reste le moyen le plus facile et le plus direct d’acquérir un jeu gratuitement – en particulier pour les jeux indés. En dehors des AAA, nous opérons tous en faisant confiance à la bonne volonté et à l’honnêteté des joueurs. Et, chose choquante, cela semble fonctionner la plupart du temps.”

Un témoignage qui permettra, peut-être, de modérer certaines réactions à chaud.

Pour plus d’informations sur les modalités de remboursement, direction la FAQ officielle. Notons qu’auparavant, il était possible de se faire rembourser ses achats sur GOG dans des conditions plus drastiques, en cas de problèmes techniques avérés ou sous 14 jours pour les accès anticipés. Pour comparaison, Steam propose le remboursement si la demande a été faite dans les 14 jours suivants l’achat et à la condition exclusive que le jeu ne cumule pas plus de deux heures d’utilisation.