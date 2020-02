Cosmophobia, un nouveau jeu VR mélangeant horreur et rogue-lite

Vous pouvez découvrir ci-dessus le trailer pour Cosmophobia, un nouveau jeu en VR mélangeant survival horror et rogue-lite. Attention aux nyctophobes car à part des couloirs, des portes, des textures bas de gamme, une arbalète du futur et une imprimante 3D, on y voit pas grand chose.

On en apprend toutefois plus sur le jeu sur sa page Steam. Cosmophobia piège le joueur dans un vaisseau spatial en perdition rempli de créatures et de dangers. Pour s’en sortir, il devra explorer le bâtiment, collecter des ressources afin de se fabriquer un équipement et affronter ce qui se cache dans le noir. Petit twist : à chaque partie, l’ensemble du vaisseau est modifié, les couloirs, salles, objets et autres événements scriptés changeant de place. Oui, voilà, comme dans un rogue-lite, quoi.

Pour l’instant, Cosmophobia ne possède aucune date de sortie à l’exception d’un vague “Coming Soon”. Notons que le jeu est développé par White Door Games dont le précédent jeu était Dreadhalls, lui aussi un survival horror teinté de rogue-lite, sorti en 2016 sur Oculus Store. Des vieux de la vieille pour la VR, en somme.