Comme prévu, Genesis, le nouveau DLC d’Ark: Survival Evolved, est sorti hier sur Steam pour la modique somme de 35€. Attention, pour rappel, ce n’est que la première partie de l’extension. La seconde est prévue pour l’hiver. Lors de ma dernière news, on m’avait reproché mon ton un peu trop méchant envers les développeurs et les joueurs. Je profite donc de cette news, non pas pour m’excuser, mais pour enfoncer le clou en rappelant que ce studio est aussi à l’origine d’Atlas, une véritable horreur sans intérêt. Mais après tout, vous êtes libres de dépenser votre argent dans des DLCs à la pelle pour avoir le plus beau dinosaure du serveur.