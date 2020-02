Comme je ne suis pas assez payé pour prendre le temps de creuser sur Destiny 2, et que j’en ai rien à faire de truc, je vous propose de copier/coller le communiqué de presse avec quelques annotations :

Le Jugement d’Osiris fait son grand retour sur Destiny 2 le 13 mars (ndlr: génial). Il est temps de devenir parfait dans la Saison des Dignes (ndlr: c’est quoi ce nom de merde ?)

Bungie annonce que le mode PvP acclamé par les joueurs (ndlr: quels joueurs ? ceux sans aucun goût ?), le Jugement d’Osiris, sera de retour le 13 mars dans le cadre de la prochaine saison de Destiny 2, la Saison des Dignes. Le mode PvP 3v3 préféré des joueurs (ndlr: encore une fois, vous avez une source ?) est de retour avec certaines armures, armes et cartes préférées du premier Destiny, telles que le Chaudron, l’Exode bleu et Anomalie. (ndlr: C’est pour les skins qu’ils s’infligent Destiny 2 ?)

« On a entendu nos joueurs le dire, on le ressent nous-mêmes, et j’ai vraiment hâte de faire revenir une version du Jugement qui correspond à nos souvenirs de Destiny 1. », déclare Justin Truman, Production Director chez Bungie.

Découvrez ce qui vous attend dans votre quête vers le Phare sur cette nouvelle vidéo :