S’il existe encore des gens qui jouent à Star Wars Battlefront II ici, ils seront sans doute ravis d’apprendre qu’une nouvelle mise à jour sort aujourd’hui. Age of Rebellion apporte beaucoup de nouveau contenu et de changement. De nouveaux personnages jouables pour commencer avec l’arrivée :

– Des Ewoks qui se battent avec un arc qui choisit les cibles pour vous, des lances et des bombes artisanales remplies de Wisties… Ils peuvent aussi utiliser leur Cor Vaillant pour s’octroyer plus de résistance et provoquer davantage de dégâts.

– L’agent ISB, soldat de l’empire galactique, est le premier personnage à pouvoir utiliser deux armes à la fois. Équipé de ses blasters RK-3, il pourra aussi compter sur une capacité qui révélera les quatre ennemis les plus proches.

Age of Rebellion ajoute aussi sept nouvelles destinations au mode coop’ (Yavin, Death Star II, Endor, Hoth, Tatooine, Kessel et Jabba’s Palace) ainsi que deux gros vaisseaux (Republic Venator et Separatist Dreadnaught). Au programme également, quatre nouveaux blasters.

Le reste de la mise à jour se concentre sur la correction de bugs et l’amélioration de plusieurs aspects du jeu. Le patch note complet peut se lire ici.