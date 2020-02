Les sessions qui permettent à certains privilégiés de pouvoir tester Halo: Combat Evolved et Halo Reach sur PC ont démarrés mi-février. Et après quelques heures passées sur le premier, on ne peut pas dire que la rédaction de NoFrag soit conquise. Peu importe, Microsoft a annoncé hier qu’un patch était déployé corrigeant quelques problèmes et que la période de test était étendue jusqu’au vendredi 28 février.