Valve vient de déployer une petite (mais importante) mise à jour pour Counter-Strike: Global Offensive qui corrige le Trust Factor. En effet, depuis quelques semaines, les joueurs avec un Trust Factor assez haut pouvaient se retrouver face à des joueurs qui ont eux, un indice de confiance au plus bas : tricheurs, smurfs et autres joyeusetés. John McDonald, développeur chez Valve et qui bossent sur CS:GO, était d’ailleurs bien au courant de ces problèmes comme en témoigne le tweet ci-dessous. Les choses devraient revenir à la normale pour les bons élèves. Pour le reste, vous pouvez maintenant report un joueur lors du visionnage d’une demo post-match. Le reste s’accompagne de quelques changements suite à la nouvelle interface utilisateur du menu d’achat. Le changelog est visible à cette adresse.

Néanmoins, si vous rencontrez toujours des soucis côté matchmaking, n’hésitez pas à envoyer un mail à [email protected] avec comme sujet “Cheating in High Trust Matches.“

We are still working on vacnet and Trust. We are aware there have been some negative experiences with Trust lately and are working on identifying and fixing the issue.

— John McDonald (@basisspace) February 18, 2020