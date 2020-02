Crytek vient de mettre à jour la roadmap d’Hunt: Showdown que vous pouvez consulter à cette adresse. On va être honnête, rien de bien excitant pour la 1.3 si ce n’est des variations d’armes et IA déjà existantes. Comme d’habitude, vous aurez quelques armes légendaires… Bref, la misère. À plus long terme, sans date précise, un quatrième boss. On savait déjà qu’une nouvelle carte ainsi qu’un mode PvE solo étaient en préparation. Pour le reste, le dual-wielding est prévu, ainsi que la personnalisation des munitions. Sinon : de nouvelles armes, de nouveaux traits et ainsi de suite. La plupart des features étant des requêtes de la communauté, on se demande si Crytek sait où ils vont avec Hunt.

Pourtant le jeu reste populaire, et mériterait probablement un peu plus d’attention. Peut-être que la sortie récente sur PS4 permettra enfin de libérer un peu de temps aux développeurs.