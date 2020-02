Selon Kotaku et Jason Schreier, EA aurait annulé un spin-off de Star Wars: Battlefront. Le projet, nom de code “Viking“, était développé conjointement entre EA Vancouver (Need for Speed, Fifa) et Criterion (Burnout, Need for Speed). Une vision différente entre les deux studios couplé au fait qu’EA a refusé de donner plus de temps au développement ont mené à l’annulation du projet par Electronic Arts. Voilà. Mais que les fans de Star Wars se rassurent, EA bossent toujours sur une suite pour Jedi Fallen Order (Respawn) et un autre truc “inhabituel” par EA Montréal.

Une règle simple pour vous, les éditeurs : si ça commence par “Star”, pas besoin d’en faire un FPS : Star Wars, Stargate, Star Trek, Star Académie, Star Citizen…