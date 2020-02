Diabotical : un fast-FPS en bêta fermée le 28 février

Vous pensiez la mode du retour des fast-FPS enfin terminée ? Désolé de vous apprendre qu’un énième projet arrive bientôt en bêta fermée. Enfin nouveau, Diabotical a été annoncé en 2016 en même temps que le lancement d’une campagne kickstarter. Depuis les développeurs, se faisant relativement discrets, viennent d’annoncer une période de plusieurs weekend de bêta qui commencera le 28 février.

Il est d’ailleurs encore temps de s’inscrire si vous voulez y participer. Vous aurez alors peut-être la chance d’incarner ces petites boules ornées de smiley à travers neuf cartes et trois modes de jeu. Vous aurez aussi l’opportunité d’essayer l’éditeur de niveau et tout un tas de customisations inutiles. Diabotical coche évidemment toutes les cases du fast-FPS avec du combat en arène sans fioriture, etc., etc.

Pour finir, sachez que le jeu sera un free to play exclusif à l’Epic Games Store. Aucune date de sortie n’est annoncée pour l’instant.