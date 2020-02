La nouvelle saison de Rainbow Six: Siege, Void Edge, va apporter des modifications sur les explosions. Vous pouvez lire le long devblog à cette adresse où les développeurs expliquent le fonctionnement de celles-ci. Pour résumé, les dégâts vont devenir plus réalistes, puisqu’ils seront maintenant réduits en fonction du nombre d’objets destructibles entre le cœur de l’explosion et votre position. Ils introduisent la notion de shrapnel, qui permettra aussi de donner un feedback visuel sur l’origine des explosifs. D’ailleurs, Ubisoft, sachez que le Shrapnel c’est le nom de l’obus qui est rempli de balles, pas le nom des balles qu’il projette.

Bref, le département infographie de Rainbow Six: Siege résume assez bien les changements avec ces deux images :

AVANT

APRES