Pour la vingtaine de personnes encore sur Days of War, les développeurs viennent de publier un petit billet qui annonce une mise à jour de la roadmap. À court terme, 4 nouvelles cartes sont en préparation : Omaha, Foy, Ember et Fjord. Les deux premières dans le mode de jeu Detonation, et les deux dernières dans le mode Groundwar. Voilà, un week-end gratuit devrait aussi se tenir dans les prochaines semaines, à l’occasion de la sortie de ces nouvelles cartes. Ce sera probablement la dernière news concernant Days of War sur NoFrag, personne n’y joue et personne n’y jouera. Et c’est bien normal.