On ne va pas se mentir : la dernière mise à jour majeure d’Escape from Tarkov (0.12) a apporté son lot d’optimisations rendant le jeu parfaitement jouable sur une machine moyen de gamme d’il y a 4 ans mais tout n’est pas parfait. L’occasion de rédiger un petit guide pour optimiser au maximum si vous possédez un PC qui n’est pas une bête de course.

Le socle technique du test : ► GPU : Gtx 1060 Twin X2 6Go Inno3D

► CPU : Intel core i5 4670k @ 3.6Ghz

► DDR3 : G.SKILL – Ripjaws X 8 Go (2 x 4 Go)

► SSD : Sandisk Ultra plus 256Go

► Résolution : 1920*1080

Deux cas de figure se présentent :

Vous voulez jouer, coûte que coûte, avec un framerate le plus élevé possible et une lisibilité maximum ? Foutez tout en low, fin du guide. Merci pour votre temps.

Vous recherchez un peu plus de subtilité, à savoir avoir un jeu présentable sans entacher la lisibilité de l’action avec un framerate décent alors poursuivez la lecture.

Avant de songer à optimiser quoi que ce soit, il convient d’activer un compteur de FPS. Je vous suggère d’afficher le compteur ingame qui aura l’avantage de vous donner au passage votre ping. Pour cela, il faut passer par la console :

Appuyer sur la touche %/ù de votre clavier. “fps 1” pour une vue simplifiée ou “fps 2” pour une vue détaillée et “fps 0” pour cacher.

Quelques conseils de base :

Installez le jeu sur SSD. Cela vous évitera de spawner à retardement dans l’instance de jeu et de vous faire tuer instantanément à peine la partie débutée.

Cela vous évitera de spawner à retardement dans l’instance de jeu et de vous faire tuer instantanément à peine la partie débutée. Optez pour 16 Go de RAM , avec 8 ça passe mais le jeu va allègrement utiliser le swap de votre machine, swap qui doit obligatoirement être disposé sur votre SSD sinon le jeu va freezer à hauteur d’1 à 2 secondes tous les 20 mètres parcourus.

, avec 8 ça passe mais le jeu va allègrement utiliser le swap de votre machine, swap qui doit obligatoirement être disposé sur votre SSD sinon le jeu va freezer à hauteur d’1 à 2 secondes tous les 20 mètres parcourus. Garder de la place (20 à 30 Go) sur votre SSD pour que le fichier d’échange puisse s’exprimer dans le cas où vous n’auriez que 8 Go de RAM (Windows 10 fait la surprise de déplacer automatiquement le fichier de swap sur un disque mécanique quand le SSD est saturé, les performances chutent alors totalement).

pour que le fichier d’échange puisse s’exprimer dans le cas où vous n’auriez que 8 Go de RAM (Windows 10 fait la surprise de déplacer automatiquement le fichier de swap sur un disque mécanique quand le SSD est saturé, les performances chutent alors totalement). Mettez bien à jour votre BIOS si vous avez un Ryzen de la série 3XXX, le jeu étant moyennement “CPU dépendant” et exigeant sur les jeux d’instructions des processeurs récents, les performances augmenteront de l’ordre de quelques fps.

Les réglages des paramètres graphiques

Désactivez la VSync , elle synchronise parfaitement le taux de rafraîchissement du jeu avec celui de votre moniteur mais génère de l’input lag.

, elle synchronise parfaitement le taux de rafraîchissement du jeu avec celui de votre moniteur mais génère de l’input lag. Jouez en Plein écran , vous gratterez quelques fps sachant que le jeu tolère assez bien le retour windows.

, vous gratterez quelques fps sachant que le jeu tolère assez bien le retour windows. Qualité des textures : mettez en “élevé”, le jeu consomme peu de VRAM dans sa globalité et la différence saute yeux sans entacher les performances.

le jeu consomme peu de VRAM dans sa globalité et la différence saute yeux sans entacher les performances. Qualité des ombres : mettez en “élevé”, les ombres seront plus fines sans perte de fps par rapport à “faible”, “ultra” va vous faire perdre 10 fps dans la majorité des cas mais vous donnera en contrepartie la possibilité d’augmenter la distance d’affichage des ombres précises de façon drastique en modifiant l’échelle du slider de “Visibilité des ombres”. Nous allons y revenir.

1 de 3

Le Niveau détails objets (LOD), à mettre sur 2. Par défaut, même en pré-réglage Ultra, l’option est à 2 car pas encore parfaitement maîtrisée des développeurs. Elle gère la complexité des objets (arbres, feuillages, véhicules) en corrélation avec la distance (plus c’est loin, moins il y a des polygones et plus c’est moche). Si vous avez du gros matos, le sweetspot est à 3, au-delà on perçoit peu la différence pour un framerate toujours décroissant et il peut y avoir des effets de bord comme des chutes drastiques de FPS avec les scopes à fort grossissement.

1 de 5

La visibilité globale, mettez sur “1000”. En dessous (400), c’est un coup à ne pas voir un ennemi. Si vous êtes large côté matos, mettez 1500 pour avoir les détails très lointains (au delà c’est placebo). À savoir que dans Tarkov, les distances d’engagement passent rarement les 800 mètres et ce, dans la majorité des cartes.

1 de 3

Visibilité des ombres : mettez le slider au max. La valeur de ce paramètre est dépendant de la “qualité des ombres” et n’impacte pas significativement le compteur de fps. Il s’agit du nombre de mètres (pour 150 sur le slider on compte environ 15 mètres). Pour imager, c’est comme sur vous étiez dans une bulle de 15 mètres de rayon dans laquelle les ombres sont nettes, au-delà elles seront grossières et floues.

1 de 3

L’anticrénelage sur “TAA” tristement. On est d’accord que ça floute un peu trop les élements du jeu susceptibles de scintiller et d’aliaser lorsqu’on bouge, mais dans Tarkov tout scintille trop et peut vous faire manquer la captation d’un mouvement ennemie dans le lointain. Elle consomme pas mal de fps, si vous êtes vraiment dans la dèche, utilisez le FXAA.

1 de 3

Le Resampling, mettez “désactivé x1”. Cette option permet d’upscaler ou downscaler la résolution. C’est beaucoup trop gourmand pour être utile.

Cette option permet d’upscaler ou downscaler la résolution. C’est beaucoup trop gourmand pour être utile. Le HBAO, à mettre sur moyen. Cela va assombrir des zones que la lumière n’est pas censée atteindre. Aussi peu coûteux que sur faible et en ajoutant un peu plus de complexité dans le rendu, ça renforce le réalisme en intérieur (et sur quelques éléments d’extérieurs comme les rambardes et l’ombrage de l’herbe) pour 1 ou 2 fps de perte, au delà de “moyen” les fps chutent drastiquement pour un rendu similaire.

1 de 3

Le SSR (Screen Space Reflections), à mettre sur “désactivé”. Cette option est le GPU killer du jeu, ça permet de générer le rendu des reflets dans l’eau et la dispersion de la lumière des objets entre-eux, ça défonce le framerate dès lors que vous vous approchez de l’eau/flaques, en intérieur ou aux abords de villages.

1 de 3

Le Filtrage anisotropique, à mettre sur “activé”. Cette option permet d’étendre la netteté des textures dans un rayon plus lointain, absolument pas coûteux pour un rendu clean des textures distantes.

Cette option permet d’étendre la netteté des textures dans un rayon plus lointain, absolument pas coûteux pour un rendu clean des textures distantes. La Netteté, par défaut à 0.7, va appliquer ou non un effet sharp à l’image en jouant avec les contrastes des pixels, c’est à l’appréciation de chacun.

va appliquer ou non un effet sharp à l’image en jouant avec les contrastes des pixels, c’est à l’appréciation de chacun. Limite de FPS du lobby à 60 , inutile de faire chauffer votre GPU pour afficher les menus du jeu.

, inutile de faire chauffer votre GPU pour afficher les menus du jeu. Limite de FPS du jeu, au taux de rafraîchissement de votre écran basique ou à la suggestion max de votre écran G-Sync/FreeSync pour conserver le/la lissage/stabilité des fps.

basique ou à la suggestion max de votre écran G-Sync/FreeSync pour conserver le/la lissage/stabilité des fps. Désactivez le flou de distance, l’aberration chromatique et le bruit façon pellicule 35mm pour ne laisser que l’ombres de l’herbe qui renforce l’impression de densité et l’irrégularité de la végétation au sol, surtout quand vous êtes allongé à attendre que la situation se décante.

Enfin, pour vous donner une idée du résultats entre les différents réglages :

1 de 3

En résumé : avec ces réglages, sur une configuration plutôt moyenne, avec une résolution de 1080p, vous obtiendrez 60 fps constant dans presques toutes les situations sur la majorité des cartes. Ce guide n’est pas la vérité absolue mais vous donne une idée des options les plus coûteuses, à adapter en fonction de vos besoins.

Un guide écrit et réalisé par PampaBounce, membre de la communauté de NoFrag.