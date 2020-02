Variety nous apprend aujourd’hui qu’Eli Roth (Cabin Fever, Hostel, Knock Knock) réalisera le film Borderlands. Produit par la firme Lionsgate (Saw, John Wick, Dredd), le scénario du métrage est écrit par Craig Mazin, qui a déjà commis Scary Movie 3 et 4 ainsi que Very Bad Trip 2 et 3.

Randy Pitchford, PDG de Gearbox et le meilleur d’entre nous, a déclaré :

“Eli et Craig, déjà des visionnaires accomplis et remarquables, seront d’incroyables gardiens pour les personnages et les histoires innovantes des Borderlands de Gearbox”.

Autant vous dire que nous sommes ravis que de tels artistes visionnaires s’occupent d’adapter les blagues pipi-caca innovantes de la saga sur grand écran. On peut même espérer voir The Rock dans le rôle principal !