Alors que Dying Light 2 a récemment été repoussé à une date ultérieure, le premier opus va recevoir plusieurs mises à jour chaque semaine, pendant un mois jusqu’au 19 mars, pour fêter ses 5 ans. La première est disponible dès aujourd’hui et ajoute du C4 et un grappin, que vous pouvez découvrir dans la vidéo ci-dessous. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suivante. Le jeu s’offre en plus un week-end gratuit sur Steam.