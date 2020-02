HTC vient de présenter son nouveau casque VR, le VIVE Cosmos Elite qui coûte 899$ pour l’ensemble. Ils continuent donc sur le segment haut de gamme. Il utilise du tracking externe, et nécessite donc les stations de base à mettre aux murs, et ce sont toujours les mêmes manettes, qui existent depuis l’HTC Vive premier du nom. Pour ce qui est du casque, il propose une résolution de 2880×1700, un casque audio intégré, un FOV de 110 degrés et un taux de rafraîchissement de 90Hz. Il est donc identique au Cosmos, qui lui propose un tracking inside-out qui ne nécessite aucune station de base. Les précommandes ouvriront le 24 février.

En réalité, HTC est en train de retravailler l’ensemble de sa gamme Cosmos, qui dans les mois à venir, sera composée de 3 casques : Elite, XR et Play. On devrait avoir plus de détails sur le prix et la disponibilité dans les semaines à venir. Néanmoins, le XR sera un casque de gamme intermédiaire et le Play, sera plus proche d’un Oculus Quest. Néanmoins, avec le système de faceplates d’HTC, il est possible d’upgrader chaque casque.