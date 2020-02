On vous en parlait il y a quelques jours, Crew of Rage vient d’être déployé sur Sea of Thieves. Pour rappel, elle apporte une nouveau type de coffre (Chest of Rage), capable de provoquer un incendie sur votre beau navire. Pour le reste, en dehors des habituels ajouts cosmétiques, les combats à l’épée ont été modifiés pour être plus dynamiques et moins frustrants et ennuyeux. Reste à voir ce que cela donne dans les faits. Les détails sont visibles sur la vidéo ci-dessous ou sur la page dédiée.