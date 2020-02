Subnautica: Below Zero continu son petit bonhomme de chemin en accès anticipé avec une nouvelle mise à jour, Lost Ship. Comme son nom l’indique, elle ajoute un mystérieux vaisseau à explorer. D’autres petites choses sont de la partie : un petit poisson trop mignon, plus de diversité dans la flore, des aurores boréales ainsi que des Brinicles, sorte de stalactites sous-marines qui peuvent vous blesser. Sachez d’ailleurs que c’est la dernière occasion de profiter de l’histoire dans son état actuel, comme prévu : elle sera reboot dés la prochaine mise à jour. Vous pouvez découvrir les nouveautés en vidéo :