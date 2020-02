C’est dans une nouvelle newsletter que les développeurs de GTFO nous donnent quelques maigres informations. On apprend ainsi qu’ils bossent toujours sur le prochain Rundown, série de niveau qu’il faut compléter dans un ordre précis et qui est mieux décrit ici. Ce nouveau Rundown sera l’occasion de découvrir un nouvel environnement intitulé Dig Site mais aussi (surtout) de nouvelles armes, équipements et de nouveaux types d’objectifs. Au passage, quelques bugs seront également corrigés. Toujours pas de nouvelles concernant le matchmaking qui, on le rappelle, ne sera pas dans la prochaine mise à jour.

Une partie de l’équipe sera par ailleurs présente à la Pax East qui se tiendra du 27 février au 1er mars 2020.