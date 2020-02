No Man’s Sky, vient de recevoir une nouvelle mise à jour intitulée Living Ship qui introduit une nouvelle classe de vaisseau biologique que vous pouvez ajouter à votre flotte. Et No Man’s Sky oblige : il en existe plusieurs variations générés procéduralement qui s’accompagnent de leur propre arbre de technologie organique. Pour le reste : une nouvelle mission scénarisée permet de découvrir l’origine de ces vaisseaux, de nouvelles rencontres aléatoire dans l’espace (dangereuse ou pas) mais aussi des PNJs qui pourront maintenant vous interpeller en plein voyage pour diverses raisons. La changelog complet est disponible à cette adresse, et vous pouvez voir un aperçu des nouveautés dans la vidéo de présentation ci-dessous :