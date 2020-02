En parallèle des nouveaux opérateurs de l’opération Void Edge, Rainbow Six: Siege apporte aussi quelques équilibrages et changements sur d’anciens opérateurs. Ils viennent de publier le changelog complet. Pour rappel, l’opération est actuellement disponible sur les serveurs de test. On peut noter que Maverick, Nøkk et Ying reçoivent des grenades à fragmentation.

Lesion : Suppression de la première itération de dégâts des mines Gu. Dégâts des mines Gu augmentés à 6 par coup (au lieu de 4). Les joueurs grièvement blessés ne recevront plus de dégâts causés par les mines Gu. Suppression de la capacité à voir les icônes des mines Gu à travers les obstacles. Les icônes des mines Gu deviennent invisibles au-delà de 8 mètres.

Twitch : Augmentation du recul pour les 6 premières balles du fusil d’assaut. Réduction du nombre de munitions initiales du drone à électrocution à 3 (au lieu de 5). Réduction du temps de recharge du taser à 1 seconde (au lieu de 2). Ajout d’une fléchette supplémentaire toutes les 30 secondes (jusqu’à 3 fois). Réduction des dégâts de la fléchette à 1 (au lieu de 10).

IQ : Le gadget d’IQ détectera maintenant les bombes pour toute l’équipe.

Warden : Suppression du temps de recharge de la capacité des lunettes intelligentes. Possibilité d’utiliser les lunettes intelligentes si la quantité de ressources disponibles est supérieure à 20 % du total de ressources disponibles. Possibilité d’arrêter les lunettes intelligentes manuellement.

Castle : L’arme de poing Super Shorty remplace le M45 comme arme secondaire.

Divers : Augmentation des dégâts du Vector.45 à 23 (au lieu de 21). Suppression de l’ajout de compensateur sur les fusils de précision. Ajustement du calibre des fusils de précision. Le viseur Holo est désormais disponible pour le C9 de Frost. Dokkaebi : remplacement des grenades à fragmentation par des grenades flash. Maverick : remplacement des grenades flash par des grenades à fragmentation. Nøkk : remplacement de la claymore par des grenades à fragmentation. Ying : remplacement de la claymore par des grenades à fragmentation.