Le site Forbes nous rapporte qu’Ubisoft serait en train de travailler sur un important projet de jeu en VR. En effet, plusieurs annonces de recrutement ont été postées sur le site de l’éditeur ou d’autres plateformes de recrutement et la description du projet indique clairement :

Nous mettons en place une toute nouvelle équipe pour travailler sur un projet AAA VR encore non annoncé. Vous travaillerez sur les dernières technologies VR sur l’une des plus grandes licences d’Ubisoft et qui sera développée dans plusieurs studios.