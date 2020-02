Hell Let Loose : bombardement de contenu dans la dernière mise à jour

Comme convenu, Hell Let Loose a aujourd’hui droit à une nouvelle et importante mise à jour : Road to Carentan. Comme son nom l’indique, elle s’inspire de la bataille de Normandie et plus particulièrement de la bataille de Carentan.

Pour commencer, une toute nouvelle carte, Purple Heart Lane dont on avait déjà eu un petit aperçu. Sortez vos plus belles bottes car vous allez devoir gamberger dans tout un tas de petites rivières et autres ruisseaux. Attention en traversant puisque les cours d’eau marqués en rouge sur la carte ci-dessous sont infranchissables. C’est une volonté des développeurs, à pied ou même à bord d’un tank vous perdrez la vie une fois avancé dans ces rivières. Ils précisent au passage que c’est probablement la dernière carte se déroulant en Normandie. Ils veulent en effet partir vers d’autres horizons concernant les prochaines.

Au programme également, un nouveau système de marquage d’objectif pour tous les joueurs. On l’avait déjà détaillé ici et pour résumer cela va grandement faciliter la communication entre joueurs.

Enfin, comme on le savait, deux variantes d’un nouveau tank font aussi leurs apparitions : le Sherman Jumbo 75mm dit “Cobra King” et le Sherman Jumbo 76mm dit “Nice ‘n Easy”. Ce sont, pour l’instant, les seuls tanks équipés de fumigènes. Les développeurs envisagent d’équiper d’autres véhicules, mais préfèrent y aller petit à petit pour éviter de surcharger les serveurs.

Évidemment la mise à jour apporte aussi son lot de corrections de bugs, d’optimisations et d’améliorations en tout genre. Vous trouverez le patch note complet ici.

Les développeurs précisent d’ailleurs que durant les prochains mois, au lieu de continuer à ajouter du contenu, ils vont davantage se focaliser sur l’optimisation et les performances du jeu. Le but principal étant l’augmentation du nombre de FPS.

