Si vous êtes assez vieux, cette photo d’un adolescent attaché au plafond avec du duct tape en train de jouer à Counter-Strike 1.6 pendant une LAN devrait vous dire quelque chose. Une image qui a fait le tour d’internet à l’époque. Pourquoi est-il suspendu ? Quelle est l’histoire derrière ? 15 ans d’énigmes et d’interrogations qui vont bientôt prendre fin. Un documentaire est en préparation, et nous devrions avoir des réponses dès le 1er mars prochain. Bon, Kotaku avait déjà un peu la réponse en 2017. Sauf qu’ici, le film est réalisé par les personnes derrière cette photo : Drew Purvis (le gars au plafond), Tyler Knowles et Brian Schaeffer.