Lundi rumeur. Lundi bonne humeur. Selon les sources de Video Games Chronicle, la sortie du mode battle royale pour Call of Duty: Modern Warfare est proche. La campagne marketing pourrait débuter d’ici la semaine prochaine pour une sortie autour du 10 mars. Le jeu serait free-to-play, et donc accessible aux joueurs qui n’ont pas acheté le jeu. Toujours selon VGC, il rassemblerait 200 joueurs (coucou le netcode!) en squad avec un système de communication/ping similaire à Apex Legends. Toujours à l’image du BR de Respawn, il serait possible de réapparaître : une fois mort, les joueurs s’affronteraient en 1vs1 dans une sorte de goulag, le gagnant pouvant repartir sur le champ de bataille. Pour rappel, nous avions déjà eu un aperçu de la carte il y a quelques semaines :