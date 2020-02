DOOSK, le mod qui amène DUSK dans DOOM 2

Vous pouvez découvrir ci-dessus une vidéo présentant le mod DOOSK qui ajoute les armes, l’interface et les mouvements de DUSK dans DOOM 2. D’autres modifications mineures sont aussi au programme : un système de succès, une lampe de poche, un mode Intruder qui remet à zéro l’inventaire, la possibilité de porter les barils et les blocs de savon (la meilleure arme de DUSK), etc. De quoi redécouvrir DOOM 2 pour la 666ème fois.

Attention, l’addon “Dusk Movement” intégré au mod et permettant de faire des strafejump et autres bunnyhop ne fonctionne qu’avec des sourceports modernes, comme LZDoom ou GZDoom 3.8.2.

Pour rappel, DUSK s’était dernièrement illustré avec l’arrivée de son SDK et des mods permettant, notamment, de jouer aux niveaux de Quake et Half-Life dans DUSK.