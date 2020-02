Halo: Combat Evolved Anniversary : du gameplay made in NoFrag

Les sessions de tests pour Halo: Combat Evolved ont commencé vendredi dernier et NoFrag eut l’immense honneur de faire partie des privilégiés choisis par le programme Halo Insider. De quoi tester plusieurs missions du jeu et de constater à quel point il a très (très) mal vieilli.

Déjà pas fameux à son époque comparé aux FPS PC (maniabilité lente et soporifique, I.A débile pour ne pas faire peur aux joueurs consoles, etc.), cette version Anniversary se traîne des défauts honteux en plus de graphismes bien datés. Imaginez, pour zoomer il a fallu que j’appuie en même temps sur le bouton droit de la souris tout en maintenant la touche W de mon clavier. Pratique pour sniper en faisant des pas de côtés… On sent bien le portage fait à l’arrache et on se demande ce qu’a bien pu faire 343 Industries depuis toutes ces années passées sur cette Halo: The Master Chief Collection. Et je ne vous ai pas parlé des doublages français ridicules.

Pour vous faire votre avis, voici 20 minutes de gameplay joué sur PC en 2560×1440 à 60 FPS :