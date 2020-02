C’est par un communiqué de presse que Quantum League (anciennement Timewatch) annonce que sa bêta ouverte se déroulera du 21 février au 2 mars prochain sur Steam. Si vous n’avez plus aucun souvenir du titre, petit rappel :

À chaque début de round, vous pouvez choisir votre arme et vous disposez de 15 secondes pour tuer votre adversaire et prendre possession du point de contrôle. L’originalité du titre provient de l’introduction d’un élément temporel dans le gameplay, puisqu’à chaque nouveau round, votre clone temporel (a.k.a vous, dans le duel précédent) vous accompagne, rejouant à vos côtés le round précédent, et ainsi de suite jusqu’à 3 rounds. A l’issue des 3 rounds, l’équipe contrôlant le point de contrôle remporte 1 point. La première équipe qui remporte 3 manches gagne la partie.