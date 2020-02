Après avoir dévoilé le contenu de la première saison, Void Edge, Rainbow Six: Siege vient de dévoiler sa feuille de route pour cette nouvelle année. Si les détails concernant l’esport vous intéressent, je vous invite à consulter directement les informations par ici. Les saisons 1 et 2 de cette nouvelle année apporteront deux opérateurs, les opérations suivantes n’en apporteront qu’un seul. On peut aussi noter que dorénavant, chaque nouvelle saison s’accompagnera d’un battle pass pour continuer dans la monétisation, déjà importante, du jeu. L’année 5 est une année de transition pour le jeu.

De nouveaux gadgets rejoindront le jeu : un dispositif de détection pour les défenseurs et une sorte de hard breach pour les attaquants. D’autres reworks autres que Tachanka sont aussi dans les cartons; ainsi qu’un système de réputation à l’image du Trust Factor de CS:GO. Un système de replay des matchs est en développement. Enfin, le ban de maps arrivera aussi en compétitif.

Pour l’année 5, Ubisoft se concentre plutôt sur la remise au goût du jour d’anciennes cartes qui ne sont pas jouées plutôt que sur la réalisation de nouvelles. Toutes les nouveautés sont résumés dans la vidéo ci-dessous :

Année 5 : Chaque saison apportera un rework d’une carte déjà présente : Oregon, House, Skyscrapper et Chalet. À partir de la saison 3, il n’y aura qu’un seul nouvel opérateur. Sans surprise, un événement temporaire sera aussi à chaque fois de la partie, ainsi qu’une nouvelle playlist arcade. Le premier mode arcade de la saison sera le Golden Gun (une balle/un mort). Vous pouvez découvrir des images de la nouvelle House par ici.

Année 6 : Bien évidemment, très peu détails pour le moment. Mais comme vous pouvez le découvrir sur l’image ci-dessous, opérateurs, cartes, battle pass seront de la partie.

Le rework de Tachanka :

Il perd sa tourelle, qui devient son arme principale. Son gadget est remplacé par un lance-grenades incendiaires.