Rainbow Six: Siege vient de publier, par erreur, la vidéo de présentation des nouveaux opérateurs de l’opération Void Edge : Oryx et Iana. En plus, la saison s’accompagne d’un rework d’Oregon, dont vous pouvez observer les modifications sur la vidéo ci-dessous. Côté gameplay : la destruction des barricades sera (enfin) plus consistante et moins emmerdante pour la visibilité, les drones des attaquants surgissent maintenant du côté où vous avez choisi d’apparaître, et une nouvelle interface utilisateur pour le menu principal. Elle sera disponible sur les serveurs de test le 17 février.

Cette news sera mise à jour avec les informations manquantes dès la présentation officielle d’Ubisoft un peu plus tard dans la journée.

Oryx

Rôle : défenseur

Armes principales : SPAS-12 ou MP5

Armes secondaires : Bailiff ou USP40

Équipements : N/A

Vitesse : N/A

Armure : N/A

Gadget : Son corps musclé (Remah Dash)

Son corps musclé (Remah Dash) Gameplay : Sa capacité lui permet de réaliser de courts dashs, capable de renverser les autres joueurs (même un Montagne avec son bouclier déployé). Vous pouvez aussi traverser les barricades et les murs non-renforcés. Attention, traverser un mur inflige 10 points de dégâts. Sa capacité fonctionne un peu à la manière de Lésion, et les charges se rechargent avec le temps. Néanmoins, traverser un mur est synonyme d’utiliser l’ensemble de ses charges et repartir de zéro. Notez qu’il faut un certain temps avant qu’il puisse reprendre son arme en main. Bien évidemment, il n’est pas discret du tout… Enfin, il est aussi capable d’escalader les hatches (sauf celles qui donnent sur le toit) et même simplement de se suspendre pour regarder ce qu’il se passe. Sa capacité d’escalade est indépendante de son dash.