L’année dernière, Mapcore organisait un concours de mapping sur Counter-Strike: Global Offensive avec quelques dollars à la clé. Presque un an plus tard, les 10 finalistes ont été sélectionnés. L’occasion de tester des cartes très bien réalisées, et de se rappeler qu’il y a autre chose que Dust2 dans la vie. Elles offrent toutes une direction artistique très différente, de l’Egypte à l’Islande en passant par un porte-avion en ruine au milieu du désert : il est toujours surprenant de voir ce que l’on peut encore faire avec le Source Engine et un peu de talent. Je vous laisse avec quelques images des maps et leur lien vers le Workshop. Sachez que le serveur NoFrag (195.154.164.205:27115) sera mis à jour avec ces dernières. Vous pouvez aussi les découvrir en vidéo sur l’excellente chaîne Youtube de 3kliksphilip.

