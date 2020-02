Escape from Tarkov vient de déployer une discrète mise à jour qui devrait régler le problèmes des culs nus ou hatchlings (en fonction de vos préférences linguistiques) : ces joueurs qui sortent à poil avec seulement une hache à la main. Dorénavant, les SCAVs chercheront et attaqueront en premier ces joueurs, les retours semblent d’ailleurs indiquer que le système est plutôt efficace.

Yes, we applied experimental change that scavs will search and attack hatchlings first #EscapefromTarkov

— Battlestate Games (@bstategames) February 13, 2020