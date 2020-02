Remedy vient de publier ses résultats financiers. On y apprend qu’ils travaillent actuellement sur plusieurs projets dont Vanguard, un jeu multijoueur de type game as service, ainsi que sur un autre titre dans l’univers de Crossfire. Pour rappel, Remedy s’occupe aussi de la campagne solo de Crossfire X, qui devrait sortir cette année. Enfin, un autre jeu est en production, mais ils ne donnent pas plus de détails. Concernant Control, il devrait recevoir 2 DLCs cette année.

On peut souhaiter que ces projets soient des FPS, autre que Crossfire, qu’on a vraiment hâte de tester. Enfin, Remedy se porte très bien financièrement avec des bénéfices de 6,5 millions d’euros.