Sea of Thieves dévoile une partie de sa prochaine mise à jour

Dans une vidéo postée sur Youtube l’équipe derrière Sea of Thieves dévoile le contenu de sa prochaine mise à jour prévue pour le 19 février et intitulée Crews of Rage. Pour commencer, elle apportera une refonte du système de combat et plus particulièrement des affrontements à l’épée. Deux ans après la sortie du jeu, il était temps ! Les sirènes, qui permettent aux joueurs égarés de revenir à leur bateau ou à un avant-poste, apparaîtront désormais plus rapidement. Sauf si vous vous trouvez près d’un navire ennemi où elles mettront alors plus de temps qu’avant pour apparaître. Ceci dans l’optique de ne pas trahir votre présence si vous souhaitez vous infiltrer discrètement. Autres changements plus mineurs, les éclairs lors de tempêtes seront moins fréquents et les joueurs peuvent à nouveau lire les quêtes entamées par leurs ennemis une fois à bord de leur bateau.

En parallèle, un nouveau type de coffre maudis fera aussi son arrivée : Chest of Rage. Sa température augmente lentement jusqu’à ce qu’il déclenche un rayon de feu qui provoque un incendie s’il se trouve sur un navire. Vous pouvez donc aussi l’utiliser pour vaincre des ennemis (en tirant dessus pour faire monter sa température), volontairement le déposer sur un bateau ennemi, etc. Si vous pensiez être tranquille en le laissant dans votre cale inondée, sachez que la température de l’eau aussi augmentera et provoquera des dégâts.

Enfin la vidéo fait le point sur Umbra, un personnage vous proposant de résoudre des énigmes sur les légendes pirates. C’est là où j’ai arrêté d’écouter, la faute à un montage qui essaye maladroitement d’être trop cool, fun et branché.

Les développeurs reviendront plus en détail sur les nouveautés de cette mise à jour la semaine prochaine.