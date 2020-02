Le dernier Developer Briefing de Hell Let Loose nous dévoile les nouveaux visages des soldats que les joueurs incarnent sur le champ de bataille. C’est prévu d’arriver après l’Update 5, prochaine grosse mise à jour qui sortira le 18 février.

Les joueurs auront ainsi de plus en plus de choix parmis une flopée de visages. Précisions qu’évidemment cela n’a aucune incidence sur le gameplay et que ça se débloque avec l’expérience acquise au fur et à mesure.