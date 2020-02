Après un mois de tests pré-alpha, DUSK se dote d’un SDK et du support des mods en alpha accessible à tous. Pour rappel, les développeurs ont mis en ligne une page mod.io afin de répertorier les différents mods disponibles pour le jeu. On y trouve un peu tout et n’importe quoi : de nouveaux niveaux, des modifications sonores ou des remplacements de textures par des trucs moches. De plus, vous pouvez désormais nativement jouer aux maps de Quake et aux premiers niveaux d’Half-Life sur DUSK.

Pour activer l’alpha, il suffit de se rendre dans les propriétés de DUSK sur Steam, puis dans l’onglet Bêtas avant de sélectionner dusk_sdk – opt into this to make and run mods dans la liste des programmes disponibles.

Les développeurs annoncent un paquet d’améliorations à venir pour le SDK : possibilité de créer de nouveaux modèles d’ennemis, des scénarios scriptés, des armes personnalisées, musiques modifiables, support total pour le moteur GoldSrc (le moteur d’Half-Life et de sa myriade de mods), implémentation du Steam Workshop… Enfin, DUSK deviendra totalement open source dans le futur.

Peu de choses à dire : on ne peut qu’applaudir les développeurs de DUSK qui continuent d’améliorer leur retro FPS plus d’un an après sa sortie. Pour rappel, sachez que l’équipe derrière DUSK travaille actuellement sur le thief-like Gloomwood tandis que David Szymanski, le papa de DUSK, a également pour projet personnel Rats for Breakfast, un FPP horrifique.