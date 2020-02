DayZ arrive en version 1.07, les nouveautés sont présentées dans la vidéo ci-dessous. À retenir : une nouvelle arme (Repeater Carbine) et des parcs d’attractions éparpillés sur Chernarus. Vous pouvez enfin vous amuser dans le jeu, après plusieurs heures de marche : libre à vous de jouer à la pêche aux canards et de faire un tour de grande roue. Comme d’habitude, cela s’accompagne d’une tétrachiée de bugs en moins et d’optimisations. Attention, selon les développeurs, le jeu peut toujours crasher si vous ramassez un objet au sol en haut d’une tour. Comme quoi, certaines choses ne changeront jamais.