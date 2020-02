Last Year, qui avait reçu une mise à jour riche en araignées en novembre dernier, s’offre un week-end gratuit du 13 au 17 février, histoire de redynamiser sa base de joueurs. L’événement s’accompagne aussi d’un petit peu de contenu : nouvelle carte en forêt, des armes de bûcherons et de nouvelles façon de tuer. Pour rappel, Last Year est un FPS asymétrique en 5vs1 qui met en scène cinq lycéens face à un tueur. Pour l’occasion, il est à -30%.