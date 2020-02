Behaviour Digital vient de publier une courte vidéo, visible ci-dessous, qui prépare le chapitre 15 de Dead by Daylight. Difficile d’en tirer des informations, bien qu’un nouveau tueur devrait rejoindre ceux déjà présents. On peut facilement imaginer une sorte de bête. Comme d’habitude, plus d’informations très rapidement.