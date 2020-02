Cette année devrait sortir Crossfire X, la suite de Crossfire, un jeu totalement inconnu chez nous. Mais avant de vous moquer, sachez qu’il est très populaire et rentable en Chine, avec 8 millions de joueurs en 2018. Très loin devant Counter-Strike, Call of Duty et PUBG. Variety nous apprend aujourd’hui que Sony, en partenariat avec Smilegate, le développeur, va adapter le jeu en film. Et attention, c’est Chuch Hogan à l’écriture en association avec Neal H. Moritz, le producteur de Fast and Furious. On espère voir Vin Diesel dans le rôle principal.