Après quelques semaines sur les serveurs de test, les deux stagiaires qui bossent encore sur Hunt: Showdown ont décidé de publier la mise à jour 1.2 sur les serveurs live. Le changelog est disponible à cette adresse, on y retrouve, comme prévu : la possibilité de jouer en équipe de 3 ainsi qu’un mode entraînement (qui n’est rien d’autre qu’un simple mode hors-ligne avec réapparition) pour les nouveaux joueurs. Côté équipement, ce sont 4 nouvelles armes au corps à corps : Heavy knife, Knuckle knife, une fourche et une pelle. Les artistes 3D se sont surpassés. Le reste de la mise à jour apporte quelques équilibrages sur l’IA et certaines armes.