La mise à jour 6.2 pour Playerunknown’s Battlegrounds est disponible dès aujourd’hui sur les serveurs de test. On en parlait hier, elle apporte du Team Deathmatch en 8vs8 avec 7 cartes tailles réduites. Vous pouvez retrouver les détails dans notre news précédente. Mais ce n’est pas la seule nouveauté. Karakin reçoit quelques modifications au niveau du loot, on peut noter l’ajout du G36C et du MP5K ainsi qu’une augmentation du taux d’apparition des kits de soins/boost mais une diminution de celui des bandages et snipers.

En vrac : retour des effets de sang plus visibles à longue distance, la possibilité de suivre automatiquement vos coéquipiers en parachute, et le retour du matchmaking basé sur le skill dans PUBG Labs.

Le titre retravaille aussi le gameplay de ses grenades :

Les frags : elles font plus de dégâts aux vestes, 20 % de dégâts en moins aux joueurs allongés, elles pèsent 50% de plus dans l’inventaire, et attention, dorénavant, dégoupiller une grenade fait plus de bruit.

: elles font plus de dégâts aux vestes, 20 % de dégâts en moins aux joueurs allongés, elles pèsent 50% de plus dans l’inventaire, et attention, dorénavant, dégoupiller une grenade fait plus de bruit. L es smokes : elles s’activent plus rapidement (1 seconde au lieu de 3).

elles s’activent plus rapidement (1 seconde au lieu de 3). Les flashs : l’aire d’effet est augmentée, et le bruit affecte maintenant aussi les joueurs à travers les murs,

l’aire d’effet est augmentée, et le bruit affecte maintenant aussi les joueurs à travers les murs, Les Molotovs : augmentation de la vitesse de propagation du feu de 50%, les flammes ne devraient plus être bloqué par un petit objet.

Pour découvrir l’ensemble du changelog et le moindre petit détail, je vous invite à vous rendre par ici. Elle devrait arriver le 19 février sur les serveurs live.