Postal 4 est en accès anticipé depuis octobre dernier, et vient de recevoir une assez grosse mise à jour. Il y a énormément de choses, et je ne vais pas rentrer dans les détails, donc si possédez ce truc : je vous invite à lire la page du changelog. En vrac : support de l’ultrawide, de nouveaux effets gore (saignements, démembrements), ajouts de PNJs dans certaines zones, refonte de quelques coins… Bref, un monde plus vivant et un peu moins vide. Il faudrait qu’on pense à vous faire une preview… mais bon, je manque de courage. Notez qu’on ne vous partage pas chaque mise à jour, alors le mieux est encore de suivre le jeu sur Steam.