Black Mesa prépare sa sortie d’accès anticipé en déployant sa mise à jour 1.0 sur la branche bêta. Au programme : une refonte de la difficulté à quelques endroits ainsi qu’une amélioration de l’IA, ce qui devrait offrir, globalement, une meilleure expérience pour les combats. Pour les collectionneurs, c’est aussi 50 achievements qui sont maintenant disponibles. Le but principal de cette build est surtout d’avoir une version la plus stable et optimisée possible avant d’annoncer une date pour la sortie d’accès anticipé. Les développeurs promettent de revenir avec un changelog complet plus tard.