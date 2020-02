Dans une lettre d’amour adressée à ses fans, les développeurs de Borderlands 3 reviennent sur le contenu apporté au jeu depuis sa sortie. Ils en profitent pour remercier leur communauté pour son soutien et dévoilent les futurs ajouts prévus dans les prochaines mises à jour.

En janvier, Gearbox baissait le niveau de difficulté du mode Élimination au site secret de Maliwan suite aux retours des joueurs (ah ah). La prochaine mise à jour proposera de réactiver la difficulté envisagée au départ par les développeurs, adaptée aux équipes de quatre joueurs entièrement équipés. En parallèle, le niveau maximum va aussi être augmenté et passer de 50 à 53, offrant ainsi trois nouveaux point de compétence à dépenser. Au programme également, des cinématiques passables, des améliorations de la stabilité et de l’interface, l’activation/désactivation des évènements temporaires comme le prochain qui aura lieu pour la saint Valentin.

Plus tard, en mars, Gearbox facilitera les réanimations entre les joueurs (augmenter leurs rayons d’action, mieux les signaler aux autres et permettre à plusieurs joueurs d’y participer) et apportera des changements au mode Chaos.

Pour finir les développeurs déclarent qu’ils prennent bien soin de l’équilibrage du jeu et qu’ils préciseront le futur contenu lors de la Pax East qui débute le 27 février.