Alors que GeForce NOW est disponible pour tous depuis quelques jours, Nvidia annonce qu’Activision-Blizzard a décidé de retirer ses jeux du catalogue. Adieu des titres comme Overwatch, World of Warcraft ou le remastered horrible de Warcraft III. C’est donc une plutôt bonne nouvelle finalement. On peut donc remercier Nvidia de faire le ménage, contrairement à Steam. Bon, vous perdez aussi le plutôt bon Call of Duty: Modern Warfare.