Dans un très long stream, Nikita est revenu sur l’avenir d’Escape from Tarkov. Il y avait beaucoup de blabla inutiles, puisqu’il était entouré de streamers, je vous déconseille donc de vous retaper la VOD de 3 heures. Heureusement, la communauté est capable de faire de jolis résumés (1,2) qui facilitent la vie de tout le monde. Je vous partage quelques images qui illustrent sur quoi ils bossent actuellement ainsi que les principaux points abordés. Néanmoins, je serais non exhaustif, et je vous invite à retrouver l’ensemble par ici pour les plus curieux.

Ils sont bien au courant des problèmes serveurs récurrents depuis plusieurs semaines, ils font leur possible. Selon eux, 70 % des soucis ne proviennent pas d’eux, et sont donc, la plupart du temps, impuissants. Pour se faire pardonner, vous devriez avoir reçu 1 million de roubles.

Ce n’est pas vraiment nouveau mais des Raiders (Cultists) équipés de couteaux/flèches empoisonnées, qu’il sera possible de looter, sont prévus. Si touché, il faudra avoir un antidote pour se soigner.

Plein d’équipements : nouvelles cartouches de fusils à pompe plus puissantes, des grenades faites maison, des grains de café, des silencieux, des vêtements, des gilets tactiques… Je vous invite à regarder les images de cette news.

Des armes : Pistolet 1911, Vector.

Ils travaillent sur des Air Drops. Un sera aléatoire, un autre pourra être appelé avec un flare gun.

Quelques précisions sur le prochain système d’armure, qu’on présentait dans une news précédente. Il sera possible de looter la plaque d’armure sans le gilet.

Pour l’instant, l’ajout de la VOIP est toujours en discussion.

On pourra bientôt se pencher alors qu’on est accroupi.

Pour les fans de portes : on pourra choisir de les ouvrir doucement ou de les détruire avec un fusil à pompe.

On pourra payer pour se soigner rapidement après un raid.

L’écran de mort devrait donner plus d’informations : comment, avec quoi, dégâts…

Une Kill Cam : oui, non, peut-être.

Le loot va être complètement retravaillé, avec un loot plus dynamique. Fini de rush toujours les mêmes endroits.

Côté cartes : les prochains changements seront sur Interchange puis Customs. Interchange : 3 nouvelles extractions, nouveau(x) magasin(s) prévu(s) pour la 12.4 Customs : Des modifications côté sud de l’usine, entre la station-service et l’autoroute.

