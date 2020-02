Ubisoft vient de dévoiler à travers un court teaser le nom de la prochaine saison de Rainbow Six: Siege, Void Edge, qui marquera le départ de l’année 5. Même si quelques leaks permettent déjà de connaître quelques détails, on devrait, comme d’habitude, en apprendre un peu plus sur les nouveautés et les opérateurs dans les jours à venir. Préparez-vous à une activité riche pour R6S. L’opération entière sera dévoilée ce week-end à l’occasion des finales du Six Invitational.

🌑 Look into your darkness pic.twitter.com/ZRVelYqL7t — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) February 10, 2020