Amateurs d’immersive sim, séchez vos larmes. Bien que System Shock 3 ne verra probablement jamais le jour, le remake du premier épisode est toujours en développement chez Nightdive Studios, comme le montre leur dernier devblog. Rien de bien croustillant à se mettre sous la dent, si ce n’est quelques concepts arts, modèles 3D et animations. On retiendra l’apparition très originale de bidons rouges, mais surtout de mutants plantes-pénis. À notre grand malheur, l’aspect phallique de la chose s’estompe quand elle se met en mouvement. Pour la date de sortie, il faudra se contenter d’un vague “2020”, sans plus de précision à ce jour.