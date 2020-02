8 après sa sortie, Counter-Strike: Global Offensive vient de battre son record de joueurs connectés avec 876 575 personnes selon Steamdb. Malgré son âge, CS:GO reste le jeu le plus joué sur Steam, loin devant Rainbow Six: Siege ou PUBG. D’ailleurs, au moment du pic, seulement 439 000 personnes étaient en train de jouer sur des serveurs officiels.

Comment expliquer ce succès ? Premièrement, CS:GO est free-to-play depuis décembre 2018. Deuxièmement, il est disponible en Chine, via Perfect World, et selon Steamdb, les chiffres contiennent aussi les joueurs chinois.

.@CSGO has beaten it's all time concurrent players peak, making the new record 876,575 players.

We suspect it might go even higher tomorrow along with Steam itself.https://t.co/ctFAqBuucZ

— Steam Database (@SteamDB) February 8, 2020